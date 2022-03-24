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المناطق الجنوبية من أوكرانيا تتحول إلى الروبل الروسي

أخبار روسيا

المناطق الجنوبية من أوكرانيا تتحول إلى الروبل الروسي
Globallookpress Andrey Nekrasov/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
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أعلن نائب رئيس وزراء جمهورية القرم الروسية غيورغي مرادوف اعتماد الروبل الروسي في المناطق الجنوبية من أوكرانيا المتاخمة للقرم.

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وصرح مرادوف بأن سكان المناطق الخاضعة للقوات الروسية يتحولون تدريجيا إلى استخدام الروبل في تعاملاتهم، ويرفضون الدفع بالعملة الأوكرانية، الغريفنا.

وقال: "وذلك في مقاطعة خيرسون ومناطق زابوروجيا الواقعة على بحر آزوف، بما فيها مدينة ميليتوبول".

وشدد مرادوف على أن السكان "رحبوا بذلك، وشعروا أنهم في وطنهم التاريخي روسيا من جديد".

المصدر: نوفوستي

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