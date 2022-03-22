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وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 14 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

الدفاع الروسية: الطيران الروسي يدمر 137 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد

أخبار روسيا

الدفاع الروسية: الطيران الروسي يدمر 137 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، اليوم الثلاثاء عن تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال.

أعلن عن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، حيث تابع أن من بين المنشآت التي تم قصفها منظومتي إطلاق صواريخ متعددة، ونظام صاروخي مضاد للطائرات، و8 مستودعات صواريخ، تحتوي على أسلحة وذخيرة مدفعية، و101 مكان تخزين عتاد عسكري.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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