إغلاق مركز إيواء المهاجرين على الحدود البيلاروسية-البولندية وإعادة المقيمين فيه إلى بلادهم

أعلن حرس الحدود البيلاروسي، أن مركز إيواء المهاجرين على الحدود مع بولندا توقف عن العمل، بعد أن تم إجلاء 98 مهاجرا من بيلاروسيا على متن رحلة جوية من مينسك إلى مدينة أربيل العراقية.

وقالت هيئة الحدود البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، إن "عودة المهاجرين إلى وطنهم تم في إطار برنامج المساعدة التي تقدمه المنظمة الدولية للهجرة".

وأضافت أن "بقية الأجانب، وبناء على طلبهم، فيجري نقلهم للإقامة مؤقتا في فنادق بانتظار رحلات قادمة لإجلائهم".

وقالت مينسك إن "قرار اللاجئين العودة إلى بلدانهم يمليه إلى حد كبير إدراكهم بعدم جدوى الانتظار، ولا مبالاة دول الاتحاد الأوروبي بحل مشاكلهم".

وفي 20 مارس قال الأمين العام للجنة الصليب الأحمر البيلاروسي، دميتري شيفتسوف، إنه بقي فقط أكثر من 400 مهاجر بقليل في مركز "بروزغي" على الحدود مع بولندا.

المصدر: تاس