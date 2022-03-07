أوكرانيا تعتبر أن حلف الناتو "لا يثق بقوته"

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إن "الطيران الروسي يهيمن الآن على المجال الجوي لأوكرانيا"، واعتبر رفض حلف "الناتو" فرض منطقة حظر طيران ناتج عن "عدم ثقته في قواته".

وأوضح كوليبا في تصريح: "نعتقد أن رفض حلف الناتو فكرة فرض منطقة حظر الطيران يستند إلى عدم اليقين بنفسه بشأن قوته، لأن القوة العسكرية لحلف الناتو أكبر بما لا يدعو للشك من قوة روسيا، فكيف تجرؤ روسيا على إسقاط طائرة للناتو، وهي تعلم أن الحرب مع الحلف محكوم عليها بالفشل؟".

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وأشار إلى أن القوات الجوفضائية الروسية "تسيطر على سماء أوكرانيا"، متهما إياها "بقصف المدن الأوكرانية وقتل العديد من المدنيين".

المصدر: "سبوتنيك"