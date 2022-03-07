نائبة رئيس وزراء أوكرانيا: كييف ترفض الممرات الإنسانية التي أعلنت فتحها روسيا
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أعلنت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك أن سلطات كييف تعارض فتح ممرات إنسانية من أجل خروج المدنيين من مناطق أوكرانية باتجاه روسيا.
وقالت فيريشوك: "هذا خيار غير مقبول لفتح ممرات إنسانية. لن ينتقل شعبنا من قرب كييف إلى بيلاروس ليطير بعدها إلى روسيا بالطائرة".
وأعلنت في وقت سابق من اليوم الدفاع الروسية عن سريان "نظان تهدئة" بدءا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو، وفتح ممرات إنسانية من أجل خروج المدنيين من كييف، ماريوبول، خاركوف، سومي.
المصدر: نوفوستي