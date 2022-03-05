الداخلية الروسية تحذر من المشاركة في تجمعات غير مرخص لها

حذرت وزارة الداخلية الروسية، اليوم السبت، من الاستجابة للدعوات على شبكة الإنترنت للمشاركة في تظاهرات غير مرخص لها يوم غد الأحد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، إن هناك دعوات على الإنترنت لتنظيم تجمعات غير قانونية، في عدد من مناطق روسيا.

وأضافت: "تحذر وزارة الشؤون الداخلية الروسية من أن جميع المحاولات للتظاهر غير المتفق عليها وفقا للقانون مع السلطات التنفيذية سيتم التصدي لها على الفور، وستتم محاسبة منظميها والمشاركين فيها".

وأكدت أن "الأشخاص الذين سيرتكبون أعمالا استفزازية أو عدوانية ضد سلطات إنفاذ القانون سيتم اعتقالهم على الفور وسيواجهون العقوبة المنصوص عليها في القانون".

بالإضافة إلى ذلك، أشارت المتحدثة إلى أن قيادة وزارة الداخلية أعطت تعليمات لرؤساء الهيئات الإقليمية بشأن تنفيذ مجموعة من التدابير الإضافية لضمان احترام القانون والنظام.

المصدر: تاس