الكرملين: بوتين أعرب لشولتس عن أمله في تبنّي كييف موقفا معقولا في المفاوضات

أفاد بيان للكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب للمستشار الألماني أولاف شولتس عن أمله في أن تتبني كييف "موقفا معقولا" خلال الجولة الثالثة من المفاوضات.

وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين بوتين وشولتس اليوم الجمعة، حيث أكد الرئيس الروسي على أن "روسيا منفتحة على الحوار مع الجانب الأوكراني، شريطة تلبيته جميع المطالب الروسية".

وردا على المخاوف التي عبر عنها شولتس، أشار بوتين إلى أن الشركاء الغربيين "غضوا الطرف عن الإبادة الجماعية في دونباس لمدة ثماني سنوات".

كما شدد بوتين على أن الخطر الرئيسي في أوكرانيا مصدره النازيون الجدد الذين يرتكبون جرائم الحرب.

ولفت البيان إلى أن بوتين حث شولتس على التأثير في سلطات كييف للإفراج السريع عن مواطني الدول الأجنبية في أوكرانيا والإجلاء الآمن لهم، و/عدم ارتهانهم من قبل كييف التي تحتجز آلاف الأجانب من الطلاب وغيرهم ولا تتيح سفرهم/.

يذكر أن الهند ناشدت موسكو ضمان سلامة آلاف الطلاب الهنود وتأمين إجلائهم عن أوكرانيا، ووعدت بموسكو بتلبية ذلك في أسرع وقت ممكن وإجلائهم عبر روسيا، والممرات الآمنة التي يؤمنها الجيش الروسي في أوكرانيا.

المصدر: RT