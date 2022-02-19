لوغانسك ودونيتسك: القوات الأوكرانية تواصل الانتهاكات بأسلحة محظورة وعمليات الإجلاء مستمرة

أعلنت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان المعلنتان ذاتيا، اليوم السبت، استمرارالانتهاكات من قبل القوات الأوكرانية لمنطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا بأسلحة تحظرها اتفاقيات مينسك.

وقال ممثلو جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا، اليوم: "إن قوات الأمن الأوكرانية قصفت نوفوترويتسكوي بمنطقة دوكوتشيفسك للمرة الخامسة خلال الليل، وأطلقت 20 قذيفة من عيار 82 ملم".

وفي جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة ذاتيا قالت السلطات إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت الجمهورية 31 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار من قبل التشكيلات المسلحة لأوكرانيا بأسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك.

وتشهد منطقة روستوف الروسية توافد اللاجئين من لوغانسك ودونيتسك منذ ساعات، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

من جهته قال النائب الأول لحاكم منطقة روستوف، إيغور جوسكوف، في اجتماع مع القائم بأعمال رئيس وزارة الطوارئ الروسية، ألكسندر تشوبريان، إن حوالي 400 من سكان دونباس موجودون في مراكز إيواء مؤقتة في منطقة روستوف، و"هناك 373 شخصا بينهم 177 طفلا"، مضيفا أن المنطقة جاهزة بالفعل لاستيعاب الآلاف من سكان دونباس.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة لوغانسك ودونيتسك الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى منطقة روستوف بسبب توتر الأوضاع.

مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: زيادة كبيرة في انتهاكات وقف إطلاق النار.

أعلن مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، السبت أنهم لاحظوا "زيادة كبيرة في انتهاكات وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، حيث يتواجه انفصاليون موالون لروسيا مع القوات الأوكرانية منذ 2014".

وأشارت المنظمة في بيان إلى أن مراقبيها "لاحظوا زيادة كبيرة" في الأعمال المسلحة على طول خط الجبهة، مضيفة أن "هناك حاليا عددا من الحوادث يعادل عدد تلك التي وقعت قبل الاتفاقية التي تم توقيعها في يوليو 2020 لتعزيز وقف إطلاق النار".

وقالت إنها "أبلغت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن 222 انتهاكا لوقف إطلاق النار الخميس على خط الجبهة في منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا، بما فيها 135 انفجارا، مقابل 189 الأربعاء و24 الثلاثاء".

المصدر: RT