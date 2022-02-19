وزارة الطوارئ الروسية: سيتم توزيع اللاجئين من دونباس في 7 مناطق في روسيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنه سيتم توزيع اللاجئين من دونباس في سبعة مناطق في روسيا على ضوء التصعيد في شرق أوكرانيا وتدفق المزيد من اللاجئين.

وقال نائب وزير الطوارئ الروسية فيكتور ياتسوتسينكو: "سبع مناطق في روسيا مستعدة لقبول اللاجئين.إقليم كراسنودار، كورسك، فورونيج، بيلغورود،

اوريول، بريانس، وضواحي موسكو ". منوها بأنه يمكن أن تستوعب محيط وضواحي موسكو ما يصل إلى 10 آلاف شخص.

وأعلن عدد من الأقاليم الروسية الاستعداد لاستقبال اللاجئين من مناطق دونباس بشرق أوكرانيا على إثر إعلان دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" إجلاء المدنيين من أراضيها وسط التصعيد العسكري.

وتشهد منطقة روستوف الروسية المتاخمة لدونباس، توافد اللاجئين من لوغانسك ودونيتسك منذ ساعات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، وأعلنت السلطات فيها عن فرض حالة الطوارئ فيها، فضلا عن توقعات بأن يصل عدد اللاجئين من دونباسظهر اليوم إلى قرابة 100 ألف شخص.

وقال النائب الأول لحاكم منطقة روستوف، إيغور جوسكوف إن حوالي 400 من سكان دونباس موجودون في مراكز إيواء مؤقتة في منطقة روستوف، و"هناك 373 شخصا بينهم 177 طفلا"، مضيفا أن المنطقة جاهزة بالفعل لاستيعاب الآلاف من سكان دونباس.

بدورها أبدت منطقة أورينبورغ وياقوتيا جاهزيتها لاستقبال السكان الذين تم إجلاؤهم من دونباس.

ونشرت وزارة الطوارئ المعدات الضرورية ومعسكرات مجهزة لاستقبال اللاجئين في روستوف الروسية.

وأعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا أن كثر من 6.5 ألف شخص تم إجلائهم من دونيتسك بينهم 2.5 ألف طفل: "اعتبارا من الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي يوم 19 فبراير 2022، بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم 6603 أشخاص، من بينهم 2436 طفلا".

المصدر: RT، نوفوستي