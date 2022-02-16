بوتين: روسيا والبرازيل تدعوان إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب يستند إلى القانون الدولي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ختام لقاء أجراه مع نظيره البرازيلي جايير بولسونارو أن روسيا والبرازيل تدعوان إلى بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب.

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وقال بوتين خلال موجز صحفي عقد في أعقاب المحادثات بين الزعيمين: "تدعو دولتانا إلى بلورة نظام عالمي متعدد الأقطاب يستند إلى القانون الدولي في ظل دور منظمة الأمم المتحدة المنسق".

وأضاف بوتين أن الطرفين أكدا تمسكهما بمبادئ "التعددية وحل النزاعات بطرق سياسية ودبلوماسية".

يتبع..