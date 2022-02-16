 
مباشر

بوتين: روسيا والبرازيل تدعوان إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب يستند إلى القانون الدولي

أخبار روسيا

بوتين: روسيا والبرازيل تدعوان إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب يستند إلى القانون الدولي
RT YouTube
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/seow

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ختام لقاء أجراه مع نظيره البرازيلي جايير بولسونارو أن روسيا والبرازيل تدعوان إلى بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب.

إقرأ المزيد
الرئيس البرازيلي: زيارتي إلى موسكو رسالة للعالم بأن العلاقات بين البرازيل وروسيا جيدة
الرئيس البرازيلي: زيارتي إلى موسكو رسالة للعالم بأن العلاقات بين البرازيل وروسيا جيدة

وقال بوتين خلال موجز صحفي عقد في أعقاب المحادثات بين الزعيمين: "تدعو دولتانا إلى بلورة نظام عالمي متعدد الأقطاب يستند إلى القانون الدولي في ظل دور منظمة الأمم المتحدة المنسق".

وأضاف بوتين أن الطرفين أكدا تمسكهما بمبادئ "التعددية وحل النزاعات بطرق سياسية ودبلوماسية".

يتبع..

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا