بوتين: روسيا مستعدة لبناء وحدات طاقة نووية جديدة في البرازيل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد روسيا للمشاركة في بناء وحدات طاقة جديدة لمحطات الطاقة النووية في البرازيل، بما في ذلك الوحدات الصغيرة والعائمة.

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وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال موجز صحفي عقد في أعقاب محادثات مع نظيره البرازيلي جايير بولسونارو في موسكو اليوم، والتي طالت العلاقات الثنائية وقضايا دولية.

وقال بوتين، إن "شركة "روساتوم" تصدر الوقود لمحطات الطاقة النووية البرازيلية والنظائر المشعة للأغراض الطبية. وفي الوقت نفسه، فإن شركتنا (روساتوم) على استعداد للمشاركة في بناء وحدات طاقة جديدة في البرازيل، بما في ذلك محطات الطاقة الصغيرة والعائمة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن شركة "روساتوم" تتمتع بخبرة فريدة في هذا المجال والتي راكمتها خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى التطور الناجح في التعاون الصناعي بين البلدين، وأشار إلى مشاريع رائدة مع البرازيل بمشاركة الشركة الروسية Power Machines لتحديث صناعة الطاقة الكهرمائية البرازيلية.

ووفقا للرئيس الروسي فإن التعاون في الصناعة الكيماوية وإنتاج الأسمدة المعدنية الصديقة للبيئة يتقدم بوتيرة جيدة، وقال إن روسيا في العام 2021 زودت السوق البرازيلية بنحو 10 ملايين طن من الأسمدة بقيمة تبلغ 3.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن البرازيل تعد أحد أبرز الشركاء التجاريين لروسيا في أمريكا اللاتينية، وأن التبادل التجاري بين البلدين صعد العام الماضي نما بنسبة 87% على الرغم من جائحة كورونا.

المصدر: تاس