روسيا تسجل نحو 198 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة

سجلت روسيا ارتفاعا سريعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجلت 197949 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 180456 إصابة في اليوم السابق.

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وأعلن المركز الروسي لمكافحة الجائحة عن شفاء 12653 شخصا خلال اليوم الماضي، مقابل شفاء 10451 مصابا بكورونا في اليوم السابق. كما أفاد بوفاة 706 أشخاص وتعافي 101568 مريضا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

يعود أكبر عدد من الإصابات اليومية إلى مدينة سان بطرسبورغ (20136 حالة)، تليها العاصمة موسكو (12496 حالة) والمناطق المجاورة لها (7349 حالة).

ووفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا منذ بداية تفشي الجائحة بروسيا 14 مليونا و133509 إصابة، تعافى منها 11 مليونا و235859 شخصا، فيما توفي 340248 شخصا حتى الآن.

المصدر: RT