بتراجع ملموس.. 180 ألف إصابة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا إلى عتبة الـ180 ألفا، ما يمثل انخفاضا ملموسا في وتيرة تفشي الوباء مقارنة مع الأيام السابقة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الاثنين عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 180456 إصابة مؤكدة بكورونا (مقابل 197949 إصابة في اليوم السابق).

ونقل 10451 مصابا بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا إلى المستشفى في البلاد منذ أمس.

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة بواقع 683 حالة وفاة جديدة، مقابل 706 وفيات أمس، بينما تماثل 97185 مريضا للشفاء.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 14 مليونا و313965 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، منها 340931 حالة وفاة و11 مليونا و333044 حالة شفاء.

وتلقى أكثر من 85.8 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 81.5 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ64.9%.

المصدر: RT