سلاح الجو البريطاني يعلن مرافقة مقاتلاته قاذفات Tu-95 روسية

أعلن سلاح الجو البريطاني أن طائراته رافقت 4 قاذفات استراتيجية روسية من طراز Tu-95 اقتربت من "منطقة بريطانية تحظى باهتمام خاص".

وأوضحت الخدمة الصحفية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني أن "القوات الجوية أرسلت طائرات "تايفون" مدعومة بطائرات التزود بالوقود جوا مع اقتراب طائرة مجهولة من منطقة بريطانية تحظى باهتمام خاص".

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وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم القوات الجوية البريطانية: "رصدنا ورافقنا أربع طائرات قاذات استراتيجية روسية Tu-95 الملقبة بـ"الدب".

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وأكدت القوات أن القاذفات الروسية لم تنتهك الأجواء البريطانية.

المصدر: RT