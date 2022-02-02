"أوميكون" BA.2 يتسلل إلى روسيا

سجلت روسيا عددا من الإصابات بطفرة BA.2 من متحور "أوميكرون"، حسب آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور" .

وقالت بوبوفا: "لم يتم اكتشاف BA.3 في روسيا، أما حالات الإصابة بطفرة BA.2 الفرعية فتم رصد الغالبية العظمى منها في موسكو وجمهورية ماري إل، وسط البلاد ومقاطعة روستوف على الدون جنوب البلاد وجمهورية باشكورتوستان وسط البلاد".

وذكرت أن بيانات العديد من الدول تؤكد أن طفرة BA.2 من "أوميكرون" أكثر عدوى بكثير من الأصلية.

وحسب معهد المصل الدنماركي فإنه تم اكتشاف سلالة BA.2 الفرعية في وقت سابق من هذا العام، وسرعان ما أصبحت نسخة مهيمنة في الدنمارك، وهي تزيد احتمال نقل المصاب العدوى إلى أفراد عائلته إلى 39% مقارنة بـ29% لدى "أوميكرون".

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وتم كشف BA.2 في 57 دولة حتى اليوم، حسب تقرير أسبوعي صادر عن منظمة الصحة العالمية.

وأشارت الصحة العالمية إلى أن متحور "أوميكرون" يمثل 93.3% من جميع عينات فيروس كورونا التي تم تحميلها إلى قاعدة بيانات GISAID حتى 31 يناير. وهناك عدة نسخ فرعية من "أوميكون" هي BA.1 وBA.1.1 وBA.2 وBA.3.

المصدر: "نوفوستي"