 
مباشر

أول دولة عربية تسجل إصابة بسلالة "BA2" الفرعية من متحور "أوميكرون"

أخبار العالم العربي

أول دولة عربية تسجل إصابة بسلالة
Globallookpress Source: XinHua
التعقيم ضد فيروس كورونا في الجزائر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sa7u

أعلن المدير العام لمعهد "باستور" في الجزائر، فوزي درار، عن ظهور سلالة فرعية من متحور فيروس كورونا "أوميكرون" (BA2 وBA3) في الجزائر.

إقرأ المزيد
على خلفية تفاقم الوضع الوبائي.. الجزائر تمنع حفلات الزفاف والختان وما شابهها
على خلفية تفاقم الوضع الوبائي.. الجزائر تمنع حفلات الزفاف والختان وما شابهها

وفي تصريح للإذاعة الوطنية، أوضح فوزي درار أنه "على عكس السنة الماضية المنظومة الصحية لم تكن تحت الضغط، بالرغم من أن المؤشرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر كانت توحي أن الموجة الرابعة ستكون خطيرة بسبب المتحور دلتا"، لافتا إلى أن "الجزائر سجلت مؤخرا عدة حالات بسلالة "BA2" الفرعية من متحور "أوميكرون"، التي تعرف انتشارا واسعا في بعض البلدان الأوروبية، على غرار الدانمارك وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة وفي بعض البلدان الآسيوية".

وطمأن درار أن "هذا الانتشار لا يدعو إلى القلق، لكن يدعو إلى توخي الحذر واليقظة".

وعن عدد الحالات التي تعرضت لهذا المتحور الجديد، أكد المدير العام لمعهد "باستور" أنه سيتم الإعلان عنها لاحقا، مشيرا إلى أنه "لا يمكن اعتبار "أوميكرون" زكاما حادا كما يعتقد بعض الأشخاص، فهو عبارة عن فيروس، ولا يمكن التنبؤ بالتغيرات التي ستطرأ عليه وبالتعقيدات التي سيحدثها في جسم الإنسان".

المصدر: "النهار" الجزائرية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا