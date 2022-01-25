بيسكوف حول تصريحات قديروف عن أوكرانيا: بلورة سياستنا الخارجية من اختصاصات الرئيس بوتين وحده

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تصريحات رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف عن ضرورة "ضم أوكرانيا"، مؤكدا أن تحديد سياسة موسكو الخارجية من اختصاصات رئيس روسيا وحده.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق قال قديروف في كلمة ألقاها على الهواء مباشرا عبر صفحة رئيس برلمان الشيشان محمد داودوف في "إنستغرام"، إنه لو كان مكان الرئيس الروسي "لأخذ أوكرانيا منذ زمن طويل" ولأرسل قوات إلى هناك من أجل "بسط النظام" في هذا البلد.

وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد اليوم الثلاثاء: "أود أن أذكركم بأن رئيس الدولة الروسية هو الذي يحدد أسس سياسة روسيا الخارجية. ولحسن الطالع فإن رئيس الدولة الروسية - التي تشكل الجمهورية الشيشانية كيانا من كياناتها - هو فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين".

مع ذلك فقد ذكر بيسكوف أن من حق قديروف الدستوري - شأنه شأن كل مواطن روسي - أن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وكان قديروف اعتبر في ديسمبر الماضي أنه في حال عدم تخلي سلطات أوكرانيا الحالية عن نهجها المعادي لروسيا، فمن الضروري "ضمها إلى بلادنا". وأوضح رئيس الشيشان لاحقا أن تصريحاته هذه كانت تعبيرا عن رأيه الشخصي كمواطن، وليس كرئيس إقليم من الأقاليم الروسية.

المصدر: "تاس"