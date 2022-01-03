برلماني يدعو إلى إزالة "مقبرة" القادة السوفيت من الساحة الحمراء

اقترح نائب رئيس مجلس الدوما بوريس تشيرنيشوف، إزالة "مقبرة" القادة السوفيت من الساحة الحمراء.

ودعا تشيرنيشوف، الذي يمثل الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي في مجلس الدوما، إلى نقل قبر يوسف ستالين وجثمان لينين المحنط من الساحة الواقعة في قلب موسكو.

والحديث هنا يدور عن المقبرة الموجودة في جدار الكرملين، حيث تم دفن كبار القادة العسكريين والسياسيين للدولة السوفيتية. بالقرب من ضريح لينين، تم دفن ستالين وكذلك مؤسس المخابرات السوفيتية فيليكس دزيرجينسكي، وغيرهم.

إقرأ المزيد

وأضاف البرلماني: "هذا الدفن لا يجوز في الساحة الحمراء، لأنه تجديف. لا يجوز دفن الناس في مكان توجد فيه حلبة التزلج وأروقة التسوق، وحيث يحتفل الناس بالعام الجديد، وحيث يتجولون ويتنزهون في مختلف الأوقات".

وشدد تشيرنيشوف، على أن كتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي قدمت العديد من مشاريع القوانين حول هذا الموضوع.

المصدر: نوفوستي