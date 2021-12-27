بيسكوف يعلق على مسألة نقل جثمان لينين من الضريح

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأنه لا توجد خطط لنقل جثمان الزعيم السوفيتي الأول فلاديمير لينين من ضريحه في الساحة الحمراء بقلب موسكو.

جاء ذلك في معرض رد بيسكوف عن سؤال عما إذا كان من الممكن اتخاذ قرار لنقل جثمان لينين من الضريح في المستقبل المنظور، على سبيل المثال في عام 2024 بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة زعيم الثورة البولشفية.

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وشدد بيسكوف على أن "هذه القضية ليست على جدول الأعمال، والآن هناك أجندة أخرى مليئة بالقضايا والمشكلات الأخرى".

يذكر أن لينين توفي في 21 يناير 1924 في مقر إقامته في غوركي قرب موسكو، عن عمر يناهز 54 عاما، دون أن يترك أي وصية مكتوبة تتعلق بطريقة ومكان دفنه.

وفي 22 يناير، تم تحنيط جثة لينين بشكل مؤقت، ثم اتخذ قرار بشأن الحفاظ على جثمانه على المدى الطويل. واكتمل بناء الضريح الحالي عام 1930.

المصدر: وكالات