بوتين مستعد للدفاع عن "ديد مورز" في المحكمة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده للعمل كمحام لـ"ديد موروز"، المثيل الروسي لسانتا كلوز وبابا نويل، حين علم برفع دعوة ضد هذا الجد الطيب، مقدم الهدايا للأطفال برأس السنة.

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وخلال المؤتمر الصحفي الكبير للرئيس الروسي، روى صحفي من منطقة فولغوغراد أن محاميا من سان بطرسبورغ رفع دعوى في المحكمة ضد "ديد موروز" لأنه لم يحقق أمنياته طيلة 23 عاما!.

وعلّق بوتين على الحكاية الطريفة مازحا: "يمكنني أن أعمل محاميا لديد موروز، وأذكّر صاحب الدعوى بأن ديد موروز يحقق الأمنيات ويقدم الهدايا فقط للفتيات والفتيان الجيدين. فليتمعن في سلوكه ليجد ما يعيق ديد ماروز عن منحه الهدايا مع اقتراب أعياد رأس السنة الجديدة، سيكون هذا هو خط الدفاع الرئيس".

المصدر: نوفوستي