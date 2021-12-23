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بوتين يعلق على رأي يزعم أن "السلطة في يده فقط"

أخبار روسيا

بوتين يعلق على رأي يزعم أن
Sputnik
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في رد على سؤال من مراسل "بي بي سي"، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن فصل السلطات يعمل في روسيا.  

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وقال بوتين في المؤتمر الصحفي السنوي الكبير: "فيما يتعلق بالسلطة في يد واحدة: لدينا فصل بين السلطات.. توجد سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية. من الواضح أنه توجد في كل دولة في كل مرحلة من مراحل تطورها، بعض الفروق الدقيقة المرتبطة بصلاحيات هذه السلطات".

وتابع الرئيس الروسي إجابته متحدثا عن السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بقوله: "سنسعى جاهدين لضمان عملها بشكل منفصل، بحيث تكون الدولة متماسكة وفعالة وتتطلع إلى المستقبل. وبنهاية المطاف، فإن خيار المجتمع والدولة سيحدده الشعب الروسي. وليس أولئك الذين تخدمونهم أنتم اليوم".

المصدر: regnum.ru

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