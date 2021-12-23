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بوتين يكشف سر انهيار الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي

أخبار روسيا

بوتين يكشف سر انهيار الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي
Sputnik
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في رد على سؤال من شبكة " بي بي سي" حول التاريخ السياسي الروسي، لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الانتصار على روسيا إنه مستحيل وغير ممكن إلا من الداخل.

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وقال بوتين في المؤتمر الصحفي الكبير في معرض إجابته: "قبل كل شيئ، بما أنك تتحدث عن التاريخ، أريد أن أذكّر بما قاله خصومنا على مدى قرون: روسيا يستحيل الانتصار عليها.. يمكن فقط تحطيمها من الداخل".

وأشار الرئيس الروسي في هذا السياق إلى أن "هذا الأمر أنجز بنجاح في فترة الحرب العالمية الأولى، وبشكل أكثر دقة بنتائجها، وفي تسعينيات القرن الماضي حين حطموا الاتحاد السوفيتي من الداخل. من يفعل ذلك؟ هم أولئك الذين خدموا مصالح أخرى أجنبية لا صلة لها بمصالح الشعب الروسي والشعوب الأخرى في الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية".

المصدر: RT

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