بوتين يعتبر النمو الديمغرافي أحد أهم التحديات التي تواجه روسيا

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن النمو الديمغرافي هو أحد أكبر التحديات التي تواجه روسيا، وأوضح أن الـ 146 مليون نسمة، عدد سكان البلاد، هو عدد قليل لمثل بلد بحجم روسيا.

وقال الرئيس الروسي إن 146 مليون نسمة لبلد بمساحة روسيا (أكثر من 17.1 مليون كم مربع) "عدد غير كاف على الإطلاق".

وأشار بوتين إلى أنه في الوقت نفسه، انخفض متوسط ​​العمر المتوقع، بسبب وباء كورونا.

وأضاف الرئيس الروسي إلى أن عدد السكان القادرين على العمل هو 80 مليون شخص، موضحا أن ذلك يعد قليلا، خاصة لتطوير البينة التحتية في بلد بحجم روسيا، يشكو من نقص في اليد العاملة.

المصدر: RT + تاس