المؤتمر الصحفي السنوي الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين (مباشر)

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاليا مؤتمرا صحفيا سنويا كبيرا سيتحدث خلاله عن الملفات الأكثر إلحاحا على الأجندة الداخلية والخارجية للدولة.

بوتين: الاقتصاد الروسي خلال الجائحة كان أكثر استعدادا للصدمات مقارنة باقتصادات أخرى

بوتين: من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية العام 4.5% والتضخم 8%

بوتين: الاقتصاد الروسي نجح في التعافي من أزمة كورونا بوتيرة أسرع من دول أخرى

- المناعة الاجتماعية ضد كورونا في روسيا تبلغ 59.4% لكن ذلك لا يكفي ونحتاج إلى رفع هذا المعدل إلى قرابة 80%

يتبع..