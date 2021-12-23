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بوتين: من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية العام 4.5% والتضخم 8%

المؤتمر الصحفي السنوي الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين (مباشر)

أخبار روسيا

المؤتمر الصحفي السنوي الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين (مباشر)
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يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاليا مؤتمرا صحفيا سنويا كبيرا سيتحدث خلاله عن الملفات الأكثر إلحاحا على الأجندة الداخلية والخارجية للدولة.

بوتين: الاقتصاد الروسي خلال الجائحة كان أكثر استعدادا للصدمات مقارنة باقتصادات أخرى

بوتين: من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية العام 4.5% والتضخم 8%

بوتين: الاقتصاد الروسي نجح في التعافي من أزمة كورونا بوتيرة أسرع من دول أخرى

- المناعة الاجتماعية ضد كورونا في روسيا تبلغ 59.4% لكن ذلك لا يكفي ونحتاج إلى رفع هذا المعدل إلى قرابة 80%

يتبع..

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