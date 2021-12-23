هل ستفرض روسيا عقوبات جنائية على رافضي التطعيم؟.. بوتين يجيب

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن معارضته لفرض عقوبات جنائية على رافضي التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد.

وأقر بوتين، أثناء مؤتمر صحفي سنوي كبير عقده اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة الروسية تعتزم اتخاذ إجراءات جنائية بهدف تفعيل حملة التطعيم في البلاد، أقر بأن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس التاجي إلى أكثر من ألف وفاة يوميا بروسيا في الوقت الحالي مرتبط بالمستوى غير الكافي للتطعيم والمناعة الجماعية في البلاد.

وأوضح أن مستوى المناعة الجماعية في روسيا تقدر حاليا بـ59.4%، مشددا على أن ذلك لا يكفي ويجب رفعه إلى قرابة 80% على الأقل، بينما كانت بعض الدول قد شرعت في الحديث عن ضرورة تحقيق مستوى المناعة الجماعية 90-95%.

في الوقت نفسه، شدد بوتين على أنه لن يلاحَق أحد في روسيا لرفضه التطعيم، موضحا أنه لا يجب معاقبة رافضي التطعيم، بل ينبغي التوضيح للمواطنين ضرورة تلقي اللقاح.

وأبدى الرئيس الروسي قناعته بأن مثل هذه الإجراءات العقابية لن تنفع، لافتا إلى أن ألمانيا تتخذ خطوات في هذا السبيل، لكن ذلك لم يؤد إلى رفع مستوى التطعيم.

وأشار بوتين إلى أن "لكل فعل ردة فعل"، مرجحا أن زيادة الضغط على المواطنين بشأن التطعيم كان سيؤدي فورا إلى ابتكار سبل للالتفاف على القواعد الجديدة.

وقال: "يجب أن نسلك طريقا مختلفا ونتعامل باحترام مع الناس بغض النظر عن مواقفهم، والتوضيح لهم بصبر ضرورة اتخاذ إجراءات محددة".

وتابع: "يجب محاربة المخالفات القانونية وليس المواطنين الملتزمين بالقانون".

وأشار بوتين إلى رفع نحو 270 قضية جنائية في روسيا حتى الآن بتهمة تزوير شهادات التطعيم، كما وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى بعض السياسيين الذين يروجون ضد التطعيم، مشددا على أنهم يفعلون ذلك بهدف رفع مستوى شعبيتهم.

المصدر: RT