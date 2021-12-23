بوتين: قرار مقاطعة أولمبياد بكين خاطئ وغير مقبول

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المقاطعة الدبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية المزمع إقامتها في بكين خلال شهر فبراير المقبل، بأنه "خاطئ".

وقال بوتين في المؤتمر الصحفي السنوي، الذي عقده اليوم الخميس، إن قرار مقاطعة أولمبياد بكين خاطئ وغير مقبول ومرتبط بجهود ردع تطور الصين، وأضاف أن الرياضة يجب أن توحد الناس، وألا تخلق المشاكل بين الشعوب والدول.

وكانت الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، والمملكة المتحدة، أعلنت في وقت سابق "مقاطعة دبلوماسية" للأولمبياد، متهمة بكين بانتهاك حقوق الإنسان.

إلا أن هذه الدول ستتمثل برياضيين في دورة الأولمبياد في الصين، من دون إرسال مسؤولين رسميين.

وحذرت الصين في أعقاب ذلك من أن هذه الدول "ستدفع ثمن" مقاطعتها.

ومن المقرر أن تقام فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، في الفترة من 4 إلى 20 فبراير 2022.

المصدر: تاس