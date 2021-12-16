زاخاروفا تقدم لـRT هدية رأس السنة (فيديو)

قدمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هدية رأس السنة الجديدة لشبكة RT، وهي عبارة عن كرة بلورية بداخلها مجسم مبنى الخارجية الروسية في موسكو.

وقالت: "آمل أن تصبح هذه الكرة، كرة الأمنيات لـRT، وأن تصبح بلورة سحرية بالنسبة لكم.. وتكون بواسطتها قادرين على استقراء المستقبل، وتحقيق الأمنيات، واستحضار الروح السحرية لوزارة الخارجية... سنأتي دائما لمساعدتكم".

المصدر: RT