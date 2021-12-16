زاخاروفا تعلق على انطلاق قناة RT DE

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنها تأمل بألا يكون توقيت إصدار الحكم في قضية خانغوشفيلي وطرد الدبلوماسيين الروس من ألمانيا، متزامنا مع إطلاق قناة RT DE.

وأضافت زاخاروفا: "ما زلت آمل ألا يكونوا في برلين قد اختاروا توقيت صدور الحكم في قضية خانغوشفيلي المزعومة، مع موعد إطلاق قناة RT التلفزيونية باللغة الألمانية. لا يزال لدي أمل في أن الشركاء الغربيين لم يصلوا بعد إلى مثل هذه الدرجة من الوقاحة".

يوم أمس الأربعاء، أدانت محكمة برلين العليا، الروسي فاديم سوكولوف (كراسيكوف) بتهمة قتل المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة. ويصر الدفاع على عدم وجود قاعدة أدلة تثبت التهمة، ولم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن الاستئناف.

من جانبها قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن وزارتها قامت بعد صدور الحكم، باستدعاء السفير الروسي سيرغي نيتشايف وأعلنت طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس.

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اليوم الخميس، أطلقت RT قناة إخبارية جديدة باللغة الألمانية تعمل على مدار الساعة - RT DE. تقع الاستوديوهات الإخبارية للقناة في موسكو وبرلين، وستقوم RT DE ببث الأخبار والبرامج الحوارية والأفلام الوثائقية.

المصدر: نوفوستي