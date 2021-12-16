RT DE.. قناة إخبارية جديدة للبث باللغة الألمانية

أطلقت RT قناة إخبارية جديدة تعمل على مدار الساعة وتحمل اسم "RT DE"، تتضمن محتوى إخبارياً وبرامج حوارية وأفلاماً وثائقية باللغة الألمانية.

في أول تعليق لها على إطلاق القناة، صرحت رئيسة تحرير قناة RT والوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، مرغريتا سيمونيان: "إن الطريقة التي حاربونا بها في ألمانيا، ولا يزالون، لم نشهدها مع أي دولة أخرى حول العالم. وعلى الرغم من ذلك، فقد أظهر مشاهدونا من الجمهور الألماني امتناناً منقطع النظير، اتضح من خلال مؤشرات RT DE، التي حققناها على الموقع الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، حتى قبل إطلاق القناة التلفزيونية. من جانبنا سنبذل قصارى جهدنا حتى نحافظ على ثقة جمهورنا الناطق باللغة الألمانية ولا نخيب آماله."

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وتقع استوديوهات البث الإخباري لقناة RT DE الجديدة ما بين موسكو وبرلين، حيث سيشمل البث البلدان الأوروبية التي يحتمل أن يكون جمهورها ناطقاً باللغة الألمانية، مثل ألمانيا والنمسا وسويسرا. كما ستبث القناة البرنامج التحليلي "أسبوع فاسبندر" Fasbenders Woche ، مع الصحفي الألماني الشهير، توماس فاسبندر، وكذلك برنامج المطبخ السياسي "بطاطا مهروسة"Kartoffelmu ، مع مقدمة البرنامج، تسوكينا جرونو، بالإضافة إلى برامج حوارية وأفلام وثائقية أخرى. وقد انضم مسبقا إلى فريق عمل RT DE المدير الإعلامي والمنتج والكاتب الألماني المعروف، أوليفر بريندل.

من جانبها، قالت مديرة RT DE، دينارا توكتوسونوفا: "نرى اهتمامًا متزايدًا بـ RT في ألمانيا، ويسعدنا أن يصبح المحتوى الخاص بنا مرئياً، بعد أن كان في السابق مقروءاً ومسموعاً. فمشاهدنا يهتم بنمط الحياة والمعيشة الحالي في روسيا، وكيف تبدو روسيا من الداخل."

وقد أطلقتRT باللغة الألمانية في عام 2014، عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث احتلت المركز الأول بين الوسائط الناطقة باللغة الألمانية من حيث عدد التفاعلات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال السنة الماضية، متجاوزة قنوات بارزة مثل "شبيغل" Spiegel، "زي دي إف بيلد" ZDF Bild، "تاغيسشاو" Tagesschau، وفقاً لبيانات "كراودتانغل" Crowdtangle. كذلك دخلت صفحة RT DE على "فيسبوك" ضمن أفضل 5 وسائط باللغة الألمانية من خلال مشاهدات الفيديو في فئة "الأخبار السياسية، متجاوزة "شبيغل تي في" Spiegel TV، و"تسايت أونلاين" Zeit Online، و"فوكَس أونلاين" Focus Online، وفقاً لبيانات "تيوبيولار لابز" Tubular Labs. كما تفوق الموقع الإلكتروني لقناة RT (RT.com) على موقع (DW.com) الخاص بقناة "دويتشه فيلله" Deutsche Welle، من حيث عدد الزيارات من ألمانيا، وفقاً لبيانات "سيميلار ويب" SimilarWeb.

وسبق إطلاق RT DE في ألمانيا هجوم غير مسبوق من السلطات الألمانية ووسائل الإعلام، حيث جرت الإشارة لـ RT في قسم "التجسس والأنشطة الاستخباراتية الأخرى"، ضمن تقرير وزارة الداخلية حول عمل هيئة مكافحة التجسس الألمانية في عام 2020، وقال حينها رئيس البوندستاغ وولفجانج شيوبله: "تحاول موسكو بمساعدة القناة التلفزيونية Russia Today التلاعب بشكل متعمد بالألمان ذوي الأصول الروسية"، وجاء في "راينيشه بوست" Reinische Post: "تتزايد قوة وسائل الإعلام الروسية في ألمانيا باستمرار، حيث تفوقت RT DEعلى (دويتشه فيلله)، أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، من حيث عدد مشتركي (فيسبوك)، وفقاً لتقييم الخبيرة في أوروبا الشرقية، سوزان سبان."

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تلقت RT DE، في أغسطس 2021، رفضًا رسميًا للحصول على ترخيص للبث من لوكسمبورغ، والذي جاء استنادا إلى "معلومات وتحليلات من السلطات الألمانية". كما حذف موقع "يوتيوب"، سبتمبر/أيلول، قناتي RT DE، مع عدم الاحتفاظ بحق الاسترداد، بزعم "انتهاك قواعد المجتمع". وبالرغم من ذلك فقد احتلت RT DE المرتبة الرابعة من حيث مستوى التأثير بين وسائل الإعلام الناطقة باللغة الألمانية متجاوزة "دويتشه فيلله"، وفقاً لبيانات "تيوبيولار لابز".

تتكون شبكة RT من تسع قنوات تلفزيونية تبث في أكثر من 100 دولة حول العالم وبوابات بست لغات على الإنترنت بالإضافة إلى وكالة الفيديو الدولية "رابتلي" Ruptly. ويشاهد قنوات RT أسبوعياً 100 مليون شخص في 47 دولة حول العالم. وفي بحث أجرته شركة IPSOS العالمية، كانت RT أول قناة تلفزيونية إخبارية في العالم تحطم حاجز الـ 10 مليار مشاهدة على موقع "يوتيوب"، متغلبة على قنوات "بي بي سي"، "سي إن إن"، "يورونيوز"، "فوكس نيوز"، "الجزيرة".

وقد حصلت قناة RT إحدى عشرة مرة على الترشيح النهائي لجائزة "إيمي" Emmy المرموقة في مجال التلفزيون. كما فازت RT بالميدالية الذهبية في مهرجان مونت كارلو التلفزيوني في فئة "أفضل برنامج إخباري لمدة 24 ساعة".

المصدر: RT