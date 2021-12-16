كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا: الأيام الماضية أثبتت أن إحراز التقدم ممكن

أكد كبير المفاوضين النوويين الإيراني علي باقري كني، أن الأيام الماضية خلال مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي أثبتت إمكانية إحراز التقدم.

وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، قال باقري كني: "تستمر المحادثات بشكل مكثف، سواء من قبل الخبراء أو كبار المفاوضين​​​".

وأضاف: "اليوم تبادلت الآراء مع رؤساء وفود المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، حيث يواصل خبراؤنا أيضا العمل على النصوص".

وتابع: "أظهرت الأيام القليلة الماضية أنه إذا شارك الجميع بجدية، فمن الممكن إحراز تقدم".

Talks continue intensively, both by experts & top negotiators.

Today I exchanged views w heads of delegations of UK, France, Germany, Russia, China, & EU. Our experts also continue working on texts.

The last few days showed if everyone engages seriously, progress is possible. https://t.co/1R8H65x8Af — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) December 15, 2021

وتستضيف فيينا حاليا الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.

المصدر: RT