كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا: الأيام الماضية أثبتت أن إحراز التقدم ممكن
أكد كبير المفاوضين النوويين الإيراني علي باقري كني، أن الأيام الماضية خلال مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي أثبتت إمكانية إحراز التقدم.
وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، قال باقري كني: "تستمر المحادثات بشكل مكثف، سواء من قبل الخبراء أو كبار المفاوضين".
وأضاف: "اليوم تبادلت الآراء مع رؤساء وفود المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، حيث يواصل خبراؤنا أيضا العمل على النصوص".
وتابع: "أظهرت الأيام القليلة الماضية أنه إذا شارك الجميع بجدية، فمن الممكن إحراز تقدم".
Talks continue intensively, both by experts & top negotiators.— علی باقریکنی (@Bagheri_Kani) December 15, 2021
Today I exchanged views w heads of delegations of UK, France, Germany, Russia, China, & EU. Our experts also continue working on texts.
The last few days showed if everyone engages seriously, progress is possible. https://t.co/1R8H65x8Af
وتستضيف فيينا حاليا الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.
المصدر: RT
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