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كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا: الأيام الماضية أثبتت أن إحراز التقدم ممكن

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كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا: الأيام الماضية أثبتت أن إحراز التقدم ممكن
Reuters EU Delegation in Vienna
مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني
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أكد كبير المفاوضين النوويين الإيراني علي باقري كني، أن الأيام الماضية خلال مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي أثبتت إمكانية إحراز التقدم.

وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، قال باقري كني: "تستمر المحادثات بشكل مكثف، سواء من قبل الخبراء أو كبار المفاوضين​​​".

وأضاف: "اليوم تبادلت الآراء مع رؤساء وفود المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، حيث يواصل خبراؤنا أيضا العمل على النصوص".

وتابع: "أظهرت الأيام القليلة الماضية أنه إذا شارك الجميع بجدية، فمن الممكن إحراز تقدم".

وتستضيف فيينا حاليا الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.

 

المصدر: RT

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