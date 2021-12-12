شويغو: للتعاون العسكري التقني بين روسيا والهند آفاق واعدة

أشاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأحد، بمستوى التعاون بين روسيا والهند في المجال العسكري التقني، معربا عن اعتقاده بأن أمام هذا التعاون آفاقا واعدة.

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وقال شويغو في تصريحات أدلى بها في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" الذي تبثه قناة "روسيا 1" التلفزيونية أيام الآحاد: "أعتقد أن أمام التعاون الروسي الهندي في المجالين العسكري والعسكري التقني آفاقا جيدة جدا، وقد حققنا تقدما كبيرا جدا فيهما. ونأمل في تحقيق كل خططنا".

وأشار الوزير إلى أن روسيا والهند تتعاونان بشكل وثيق حول المعدات العسكرية البحرية والجوية، ومنها المصنع المشترك لتصنيع صواريخ "براهموس"، إلى جانب إجراء الدولتين تدريبات عسكرية مشتركة.

المصدر: "نوفوستي"