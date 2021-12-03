روسيا: البيروقراطية تعرقل اعتراف الصحة العالمية بـ"سبوتنيك V"

أكد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف، أن منظمة الصحة العالمية تؤخر الموافقة على لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا، بسبب عقبات بيروقراطية بحتة.

وقال في حديث لصحيفة "لا ناسيون": "تحافظ وزارة الصحة الروسية على علاقات وثيقة مع منظمة الصحة العالمية، ونحن نتفهم أنه لا تزال هناك عقبات صغيرة على طريقنا، لكنها بيروقراطية بطبيعتها".

وأضاف: "روسيا لا ترى أي أسباب خاصة وراء تأخير الصحة العالمية الاعتراف بلقاحنا".

وأشار إلى أنه "بعد موافقة منظمة الصحة العالمية سيسمح التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" للمواطنين الروس بدخول المزيد من البلدان".

وأعلن في وقت سابق أن روسيا سترسل بيانات إضافية عن اللقاح المذكور إلى منظمة الصحة العالمية، وأنه من المتوقع انتهاء المنظمة من اختبارها للقاح في ديسمبر الحالي.

من جهته، أشار وزير الخارجية سيرغي لافروف خلال اجتماع مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى "أهمية إدراج اللقاحات المطورة في روسيا ضد كورونا على قائمة العقاقير التي أوصت بها المنظمة للاستخدام في حالات الطوارئ".

المصدر: RT