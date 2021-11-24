الاتحاد الأوروبي: هناك أمل في تسريع الاعتراف بـ"سبوتنيك V" في أوروبا

أكد المتحدث باسم وكالة الأدوية الأوروبية ماركو كافاليري أن عملية تقييم اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" تستغرق وقتا أطول قليلا مما كان متوقعا، ولكن هناك أمل في استعجالها.

وقال: "بالنسبة إلى "سبوتنيك" و"سينوفاك"، يستمر التقييم... يمضي وقت أطول قليلا من المتوقع، لكننا نأمل أن نتمكن من تسريع العملية في أسرع وقت ممكن".

تجدر الإشارة إلى أنه تمت الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي في 71 دولة يبلغ إجمالي سكانها 4 مليارات نسمة، وهو ما يمثل أكثر من 50% من سكان العالم.

ويحتل اللقاح الروسي المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها، حيث بلغت فعاليته 97.6% بناء على تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم، بواقع أعلى من البيانات التي نشرتها سابقا المجلة الطبية The Lancet حول أن نسبة فعاليته كانت 91.6%.

المصدر: "نوفوستي"