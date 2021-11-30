بوغدانوف يقدم دعوة للكاظمي لزيارة موسكو

تلقى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، دعوة لزيارة العاصمة الروسية موسكو.

وذكر بيان حكومي أن "الكاظمي استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا وكيل وزارة الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف".

وأضاف أن "اللقاء بحث مجمل العلاقات العراقية الروسية، وسبل تطويرها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين".

وأشار البيان إلى أن "اللقاء ناقش التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب وملاحقة فلول داعش الإرهابية، كما تطرق إلى الوضع في سوريا، والدور العراقي في التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

وأكد الكاظمي بحسب البيان، "أهمية الدور الروسي التاريخي في المنطقة، وتطلع العراق إلى مزيد من التعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية في المجالات السياسية والاقتصادية، وتوسعة عمل الشركات الروسية في العراق في مجالات الاستثمار كافة، وتذليل العقبات أمام مشاركتها في تعزيز الاقتصاد العراقي".

من جانبه جدد بوغدانوف دعوة الرئيس الروسي لرئيس مجلس الوزراء إلى زيارة موسكو، وعبر الكاظمي عن شكره لهذه الدعوة، وأكد تطلعه لتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، وفقا للبيان.

المصدر: RT