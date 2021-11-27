روسيا.. الحبس لمدة شهرين بحق مسؤول في منجم "ليستفياجنايا" المنكوب

أصدرت محكمة في مدينة كيميروفو الروسية حكما بالحبس لمدة شهرين بحق مسؤول في منجم "ليستفياجنايا" للفحم، حيث لقي 51 شخصا حتفهم جراء انفجار نتج عن تسرب غاز الميثان، الخميس الماضي.

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وقالت المحكمة إن سيرغي غيراسيمينوك حكم عليه بالحبس حتى 25 يناير المقبل.

وعلم سابقا أن خمسة أشخاص تم احتجازهم في إطار القضية الجنائية التي جرى فتحها بسبب الكارثة، بمن فيهم مدير المنجم سيرغي ماخراكوف، ونائبه أندريه مولوستفوف، ورئيس أحد أقسام المنجم سيرغي غيراسيمينوك، الذين وجه إليهم الاتهام بانتهاكات قواعد السلامة الصناعية.

وانتهى التحقيق إلى أن الانتهاكات المذكورة أسفرت عن الكارثة التي راح ضحيتها 51 شخصا، بينهم 5 من رجال الإنقاذ، وفقا للحصيلة الأخيرة.

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"