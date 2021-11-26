العثور على رجل إنقاذ حيا في منجم "ليستفياجنايا" بسيبيريا وعمليات البحث لا تزال متواصلة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الجمعة، أن رجال الإنقاذ انتشلوا رجل إنقاذ لا يزال على قيد الحياة، من منجم "ليستفياجنايا" للفحم بسيبيريا، وأن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة.

وقال عمدة مقاطعة كيميروفو، سيرجي تسيفيليف، التي يقع فيها منجم الفحم المتضرر إن الناجي تم نقله إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية.

وتعرض منجم "ليستفياجنايا" في مقاطعة كيميروفو بسيبيريا أمس الخميس، إلى حادث حريق وتسرب غاز الميثان، في الوقت الذي كان بداخله 285 شخصا تحت الأرض.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراج معظم العاملين فيه، قبل أن تصدر أوامر بالخروج من المنجم بسبب خطر حدوث انفجار.

وتسبب الحادث في وفاة 52 شخصا، بينهم 6 اشخاص من رجال الإنقاذ، وتم نقل 49 شخصا آخر إلى المستشفيات، 38 عاملاً و 11 من عمال الإنقاذ، هذا ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ متواصلة في مكان الحادث.

المصدر: نوفوستي