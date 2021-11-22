روسيا.. "الدوما" يتبنى مشروع قانون يحظر الإشارة إلى قومية ودين المجرم في وسائل الإعلام

تبنى مجلس "الدوما" الروسي مشروع قانون رفعه برلمان جمهورية الشيشان يحظر الإشارة في وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت لقومية، ودين المجرمين ومرتكبي المخالفات الجنائية.

واعتبر نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا روشان أبياسوف، أن مشروع القانون كان "مبادرة صحيحة".

وقال: "المشروع جاء في الوقت المناسب، وسوف يساعد في الحفاظ على السلم والوئام الأهليين في روسيا".

وأضاف: "أعتقد أن هذه هي المبادرة صحيحة وتمنع في بلادنا متعددة القوميات والأديان بث الكراهية تجاه أبناء قوميات بعينها".

وأشار إلى أن "موقف "الدوما" كان ولا يزال هو أن المجرم لا قومية ولا دين له، وأن يخالفون القانون لا يفعلون ذلك على الإطلاق على خلفية دينية أو عرفية قومية، فمن وجهة نظر الدين، يجب ألا تؤذي الآخرين بغض النظر عمن يقف أمامك".

وتابع: "مهمتنا ورسالتنا هي الحفاظ على السلم والوئام في المجتمع.. طبعا ندين الجريمة بكافة أشكالها ونحث الشباب على عدم الخضوع للاستفزازات، ولا نعتقد أن هذه أمة سيئة أو تلك، فلا يوجد أناس سيئون أو دين سيء، لكن هناك أشخاص يخالفون الأعراف المرعية".

المصدر: "تاس"