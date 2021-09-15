بوتين: انتخابات مجلس الدوما أهم حدث في حياة مجتمعنا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن انتخابات مجلس الدوما المزمعة في روسيا هذا الأسبوع أهم حدث في حياة المجتمع، داعيا المواطنين للتصويت فيها.

وقال بوتين في كلمة وجهها للمواطنين ونشر نصها على موقع الكرملين، إن انتخاب مجلس الدوما الجديد "أهم حدث في حياة مجتمعنا وبلادنا".

وأضاف أن "هناك حاجة إلى برلمان قوي يحظى باحترام المواطنين ويعمل على تحقيق مصالح روسيا وشعبنا وخدمة الناس، وأعضاؤه محل ثقة بأن يكونوا من محبي الوطن الروسي، المستعدين لضمان المصالح الوطنية في كافة المجالات".

وأشار إلى أن الكثير سيعتمد على فاعلية التعامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدا أن الدستور الروسي المعدل منح لمجلس الدوما صلاحيات مهمة في إقرار المرشحين لمنصب رئيس الحكومة ونوابه والوزراء الفدراليين.

وأضاف أن العالم الحديث معقد ويتغير بسرعة، وهذا "يخلق تحديات جديد، لكنه يتيح لنا إمكانيات واسعة أيضا".

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وأكد أن "المعنى الأسمى للانتخابات هو قبل كل شيء التعبير عن إرادة الشعب الذي يعتبر المصدر الرئيسي للسلطة، وتحقيق الحق الدستوري للمواطنين في تحديد اتجاهات تطور البلاد اللاحق، والتي نريد جميعنا أن نراها ذات سيادة ومزدهرة"، مشيرا إلى أن "تحقيق خططنا يعتمد إلى حد كبير على العمل المهني لمجلس الدوما".

ودعا الرئيس الروسي المواطنين للتصويت في الانتخابات، وقال: "أعول على موقفكم الوطني المسؤول والمتزن، وعلى سعيكم لانتخاب نواب يعملون من أجل خير وطننا الغالي ومصالح شعبنا وكل مواطن روسي".

ومن المقرر أن يجري التصويت في انتخابات مجلس الدوما خلال 3 أيام من الـ17 وحتى الـ19 من سبتمبر الجاري.

وسيتم انتخاب 450 عضوا في المجلس لولاية مدتها 5 سنوات، 225 منهم وفق القوائم الحزبية، و225 في الدوائر ذات المقعد الواحد، فيما تخوض الانتخابات 14 حزبا سياسيا.

المصدر: RT