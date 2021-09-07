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الكرملين يكشف عما هو الأهم بالنسبة لبوتين في الانتخابات البرلمانية القادمة

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الكرملين يكشف عما هو الأهم بالنسبة لبوتين في الانتخابات البرلمانية القادمة
Sputnik Ilya Pitalev
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الأهم في انتخابات مجلس النواب (الدوما) الروسي بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين هو أن تجري بالتوافق التام مع القانون الروسي.

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وقال بيسكوف خلال موجز صحفي اليوم الثلاثاء: "الأهم هو إجراء انتخابات عادلة ونزيهة بالتوافق التام مع القانون نصا وروحا. هذا هو الأهم بالنسبة للرئيس".

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الروسية ردا على سؤال عن موقف بوتين من التقييد المفروض مؤخرا على الوصول إلى موقع "التصويت الذكي" الإلكتروني الذي أنشأه أنصار المدون المعارض أليكسي نافالني بغرض إضعاف الفرص الانتخابية لحزب "روسيا الموحدة" الحاكم.

وأضاف بيسكوف ردا على هذا السؤال أن التدخل في موضوع "التصويت الذكي" ليس من اختصاص رئيس الدولة، مشيرا إلى أن كل ما يخص عملية الاقتراع يعد من صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية.

ويوم الاثنين أفادت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام ("روس كوم نادزور") بأنه تم حجب الوصول إلى موقع "التصويت الذكي" بسبب استخدامه لمواصلة أنشطة "صندوق مكافحة الفساد" المنشأ من قبل نافالني، والمحظور في روسيا بموجب قرار قضائي، بعد تصنيفه منظمة "متطرفة".

 

المصدر: "نوفوستي"

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