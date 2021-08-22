بوتين يأمل أن يحافظ حزب "روسيا الموحدة" على موقعه الريادي في البرلمان

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أمله في أن يحافظ حزب "روسيا الموحدة" الحاكم على موقعه المرموق في البرلمان بعد انتخابات مجلس النواب (الدوما) المقررة في سبتمبر المقبل.

إقرأ المزيد

وقال بوتين خلال لقاء عقده اليوم الأحد مع ممثلي الحزب: "أملي كبير في أن يحافظ (حزب) روسيا الموحدة على موقعه وأن يتمكن من اتخاذ قرارات ضرورية على المستوى التشريعي لخدمة مصالح البلاد".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن ما أنجزه الحزب خلال الفترة الأخيرة سمحت لروسيا بمواجهة أزمة كورونا بشكل أنجع وأكثر فعالية من دول متطورة كثيرة.

وأضاف: "لقد أعدنا اقتصادنا عمليا إلى مستواه ما قبل الأزمة (الجائحة)، وهذا يوفر لنا أساسا جيدا لحل المشكلات التي ظهرت في الأونة الأخيرة".

وأثناء تناوله موضوع استعداد حزب "روسيا الموحدة" لعقد مؤتمره الجديد، شدد بوتين على وجوب أن يبقى برنامج الحزب مرنا وقادرا على التجاوب مع الواقع الوطني والدولي المتغير.

المصدر: "إنترفاكس"