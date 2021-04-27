بوتين: الانتخابات يجب أن تجري بعيدا عن الخطابات الفارغة والشعبوية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحملات الانتخابية الفيدرالية والمحلية التي ستشهدها روسيا في الخريف المقبل يجب أن تجري بعيدا عن الخطابات الفارغة والشعبوية.

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وخلال اجتماع لمجلس المشرعين التابع للجمعية الفيدرالية الروسية عقد في سان بطرسبورغ، اليوم الثلاثاء، دعا بوتين إلى ضرورة أن يكون التنافس بين المرشحين نزيها وشفافا ومبنيا على الاحترام المتبادل بين المتنافسين، وألا يتجاوز أطر القانون والآداب السياسية.

وتابع: "يجب أن تكون روسيا قدوة للآخرين وأن تتجنب الخطابات الفارغة والشعبوية الرخيصة غير مدعومة بشيء، فإنكم تعلمون مدى ضرر ذلك".

المصدر: "نوفوستي"