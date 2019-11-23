بوتين يحدد مهام حزب "روسيا الموحدة" على ضوء انتخابات2021

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المهمة الأولى على عاتق حزب "روسيا الموحدة" الحاكم في الفترة المقبلة، تتمثل في تحقيق إجماع المجتمع على استراتيجية تنموية طويلة الأمد.

وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للمؤتمر الـ19 لحزب "روسيا الموحدة" اليوم السبت في موسكو، قال بوتين: "الانتخابات المقبلة ذات أهمية كبيرة لضمان دوام التنمية الوطنية، والحفاظ على ما تم تحقيقه، وتطويره... كما أنه من الضروري تحقيق التلاحم المجتمعي حول استراتيجية طويلة الأمد لدفع روسيا إلى الأمام... هذه أولى المهام، وبيت القصيد يكمن في عمل الحزب".

وشدد بوتين على ضرورة ألا يتساهل حزب "روسيا الموحدة" مع القادة والمسؤولين مهما كانت مستوياتهم، بل يجب أن يمارس الضغط عليهم لتحسين أدائهم و"تحقيق العدالة".

واعتبر بوتين أنه يمكن للحزب إثبات دوره القيادي من خلال الاهتمام بهموم المواطنين، كما أنه يتعين على الحزب أن يثبت أنه يمثل "مصعدا اجتماعيا" فعالا.

وشدد بوتين على أن يقف الحزب داعما للمجتمع المدني المتماسك والقيم التقليدية، وأن يلتف أبناء روسيا حول قيم سيادة بلادهم ووحدة أراضيها والتلاحم والوحدة الوطنية.

من جانبه، قال دميتري مدفيديف رئيس وزراء البلاد وزعيم الحزب، إن "روسيا الموحدة" يجب أن يقضي السنة المقبلة بطريقة تسمح له بالوصول إلى موعد الانتخابات وهو في عز قوته، لتحقيق فوز مقنع ونزيه في الاستحقاق الانتخابي.

ويعتبر المؤتمر الحالي لـ"روسيا الموحدة" نقطة انطلاق لحملته الانتخابية، حيث سيشهد الحزب تغييرات تطال عددا من المناصب القيادية، وإصلاحات في هياكل مجلسه العام ولجنته التنفيذية.

المصدر: وكالات