تلاميذ المدارس الروسية يسجلون رقما قياسيا في أولمبياد علم الفلك الدولي

سجل تلاميذ المدارس الروسية رقما قياسيا مطلقا في أولمبياد علم الفلك الدولي.

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قال ناطق باسم وزارة التعليم الروسية إن المنتخب الروسي سجل رقما قياسيا في الأولمبياد الدولي لتلاميذ المدارس في علم الفلك والفيزياء الفلكية، وفاز بـ 8 ميداليات ذهبية وميداليتيْن فضيتين، ما ضمن له المرتبة الأولى ضمن الفرق المشاركة.

وقد أعلن، مكسيم بيرمياكوف، التلميذ من مدرسة الأطفال الموهوبين في جمهورية موردوفيا الروسية فائزا مطلقا للاولمياد.

"وأوضح الناطق قائلا:" إن المنتخب الوطني الروسي سجل رقما قياسيا مطلقا في الأولمبياد الخاص بعلم الفلك والفيزياء الفلكية. وأقيم الأولمبياد الدولي الرابع عشر لتلاميذ المدارس في علم الفلك والفيزياء الفلكية (IOAA2021) العام الجاري في الفترة ما بين 14 و 21 نوفمبر الجاري في بوغوتا بكولومبيا في نظام أونلاين "

وأوضح المكتب الصحفي لوزارة التعليم أن 48 دولة و62 فريقا شاركت في المسابقة الدولية. ويحق لكل بلد أن يشارك في الأولمبياد بالفريقين الأول والثاني.

المصدر: نوفوستي