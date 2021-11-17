الكمبيوتر الخارق لـ"ياندكس" يشغل المرتبة الـ19 في التصنيف العالمي

شغل جهاز الكمبيوتر الخارق "تشرفونينكس" الذي ابتكره الأخصائيون في شركة "ياندكس" الروسية المرتبة الـ19 في التصنيف العالمي للحواسيب الإلكترونية الخارقة.

ويعتبر جهاز الكمبيوتر هذا الآن من أكثر الحواسيب إنتاجية في روسيا وشرق أوروبا.

وهناك كمبيوتران آخران لـ"ياندكس" كذلك دخلا التصنيف العالمي للحواسيب الإلكترونية الخارقة الـ500 وهما كمبيوتر "غالوشكين" (المرتبة الـ36 في العالم والثانية في روسيا) وكمبيوتر "ليابونوف"(المرتبة الـ40 في العالم والثالثة في روسيا).

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وأشار ناطق باسم الشركة الروسية إلى أن الكمبيوتر الخارق "تشرفونينكس" يتضمن 199 عقدة حسابية، وقد أظهر إنتاجية 21.53 بيتافلوب، أي 21.53 كوادريليون عملية في الثانية.

أما إنتاجية كمبيوتري "غالوشكين" و"ليابونوف" فبلغت 16.02 و12.81 بيتافلوب.

وقد أطلقت على الأجهزة الذكية لـ"ياندكس" أسماء العلماء السوفيت والروس، تشيفونينكو، ليابونوف، غالوشكين لهم دور بارز في تطوير علم الحوسبة.

يذكر أن شركة "ياندكس" الروسية تستخدم أجهزة الكمبيوتر الخارقة لتدريب نماذج شبكات الأعصاب الاصطناعية بمليارات من المعلمات. وتعد تلك النماذج معقدة للغاية لدرجة أنه من أجل تدريبها، يجب أن يعمل الكمبيوتر الخارق بأقصى طاقة لعدة أيام، وأحيانا حتى لأسابيع، لكنها تسمح بحل عدد من المشكلات بشكل أفضل. وعلى سبيل المثال، يترجم بفضلها المترجم النصوص والصور ومقاطع الفيديو بأكثر دقة وأعلى سرعة، وإنها تساعد محرك البحث في تكوين الردود السريعة وترتيبها، وتساعد Alice في الحفاظ على حوار مباشر مع المستخدم.

يذكر أن التصنيف العالمي لأجهزة الكمبيوتر الخارقة Top500 ينشر منذ عام 1993، ويتم تحديث التصنيف مرتين في كل عام: في يونيو ونوفمبر. واحتل الحاسوب الياباني الخارق "Fugaku المكانة الأولى في تصنيف نوفمبر 2021

المصدر: كومسومولسكايا برافدا