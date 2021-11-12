روسيا تكشف في دبي منظومة سيبرانية للتحكم في سرب من الدرونات

يفتتح في دبي، الأحد 14 نوفمبر "معرض دبي -2021" الدولي للطيران. ومن معروضاته المثيرة منظومة سيبرانية اخترعها الأخصائيون في شركة "كرونشتات" الروسية والمصنعة للدرونات.

وتسمح المنظومة بالتحكم ليس بدرون واحد فحسب، بل وبسرب من الدرونات، مع العلم أن الاستخدام الجماعي للدرونات يعتبر نزعة متقدمة جديدة في التكنولوجيات العسكرية، وقد تصدرت روسيا تلك النزعة المستقبلية الواعدة.

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وقال ناطق باسم الشركة في معرض دبي إن "كرونشتات" ستكشف عن منظومة سيبرانية تتضمن برمجيات من شأنها مساعدة مشغّلها في فرض السيطرة على الدرونات الضاربة ودرونات الاستطلاع.

وقال الناطق إن المنظومة تعتمد تكنولوجيات معلوماتية وعناصر من الذكاء الاصطناعي تُظهر صورة ثلاثية الأبعاد للواقع المعزز.

ويقدم مشغّل المنظومة للدرونات دلالة الأهداف فقط بدلا من يقودها بشكل مباشر. أما العمليات الرئيسية المتعلقة بالسيطرة على تحليق الدرونات وتنفيذها لمهامها والتعاون بينها، ضمن سرب من الدرونات، فيتولى تحقيق كل ذلك جهاز الكمبيوتر، باستخدام الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيمكّن الدرون من الانتقال من نظام العمل المتحكم فيه أوتوماتيكيا إلى نظام العمل شبه المستقل.

ولا يجب الآن على المشغل أن يبحث عن أهداف ضمن تدفق إشارات الفيديو، بل إنه يعتمد على حاسوب آلي، يشير له إلى عناصر معلوماتية يمكن أن تلفت انتباهه. وبدلا من بناء مسار لكل درون وتعيين كل نقطة فيه، يكفي له أن يرسم على خارطة إلكترونية منطقة ما. أما الدرونات فستحدد بنفسها ترتيبا أمثل لتنفيذ مهمة قتالية موكلة إليها، مع الأخذ بالحسبان القوى والوسائل للعدو وظروف تضاريس الأرض والطقس.

وفي هذه الحال تتفق الدرونات مع البعض على توزيع الواجبات والأولويات عند تنفيذ المهمة، وهو ما يعدّ مرحلة جديدة في عملية قيادة الدرونات، تجعلها أكثر استقلالا.

وقال مدير عام شركة "كرونشتات" إن روسيا ستعرض في دبي كذلك مجسما لدرون "أوريون–إي" بعيد المدى المزود بنظام الاتصال الفضائي الذي يزيد إلى حد بعيد من مدى عمله ويسمح له بإرسال معلومات عن الهدف من أية نقطة في الكرة الأرضية.

يذكر أن معرض "دبي–2021" الدولي للطيران يقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في 14–18 نوفمبر الجاري.

المصدر: روسيسكايا غازيتا