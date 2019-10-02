التحكم بسرب من "الدرونات" بحركة اليد

ابتكر مهندسو "سكولكوفو" منظومة متقدمة تسمح للمشغل بالتحكم بسرب طائرات مسيرة "الدرونات" في الوقت الفعلي. سابقا كان سرب "الدرونات" يطير بمسار محدد مسبقا.

يقول دميتري تسيروركوف رئيس فريق المهندسين في مقال نشره موقع arXiv.org، "خلال التجارب التي أجريناها مع سرب "الدرونات" أدركنا أنه ليس من السهولة توجيه "الدرونات" المعاصرة، لأن عملية استخدامها معقدة جدا". ويضيف، هذا الأمر جعلنا نبتكر منظومتنا الخاصة التي أطلقنا عليها SwarmTouch التي تعني "لمس السرب".

ويجب على مستخدم منظومتنا ارتداء قفاز خاص يقرأ سرعة واتجاه حركة الكف بمساعدة منظومة Vicon Vantage V5 العالية الدقة. هذه المنظومة تحول حركة الكف إلى أوامر ترسل إلى "الدرونات".

وتثبت على أطراف الأصابع عناصر اهتزازية، تبلغ المشغل معلومات عن حركة سرب "الدرونات". فمثلا، يمكن بواسطة هذه الاهتزازات معرفة فيما إذا كانت "الدرونات" متجمعة أم لا.

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وقد أظهرت الاختبارات، أن المشغل يفهم بصورة صحيحة هذه الاهتزازات، ما ساعد على تحسين عملية التحكم بـ "الدرونات"، بحسب المتطوعين.

وتستخدم حاليا للتحكم بسرب الطائرات المسيرة منظومة تسمى impedance control. وهذه المنظومة عبارة عن مجموعة خوارزميات مرتبطة بكثافة حركة المشغل والجسم موضع التحكم. حيث تأخذ "الدرونات" في هذه الحال بالاعتبار ليس فقط ايماءات يد المشغل، بل وأيضا حركة "الدرونات" المجاورة. أي أنها تطير وكأنها مربوطة فيما بينها بخيوط غير مرئية.

يقول تسيروركوف موضحا، "هذه الروابط تعمل مثل النوابض. فهي لا تسمح للطائرات المسيرة بالتحليق قرب المشغل أو من بعضها البعض. كما قد تبدأ فجأة بالحركة أو تتوقف. بينما تزيد استراتيجيتنا من سلامة المشغل والسرب، وتجعل سلوك الدرونات شبيها بسلوك سرب النحل".

يأمل المبتكرون أن يتم استخدام هذه المنظومة في الطائرات المسيرة المستخدمة في نقل البضائع إلى المستهلكين، أو في كشف العيوب في البنى التحتية.

المصدر: فيستي. رو