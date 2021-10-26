إصابة شخص جراء حادث انفجار للغاز الطبيعي في مبنى بمدينة بالتييسك غرب روسيا

أفادت دائرة الطوارئ بمقاطعة كالينينغراد الروسية بإصابة شخص واحد في حادث انفجار للغاز الطبيعي وقع اليوم الثلاثاء في مبنى سكني بمدينة بالتييسك غرب روسيا.

وأضافت الدائرة أن انفجار الغاز الذي وقع في الطابق الثاني من المبنى المكون من 5 طوابق أسفر عن اندلاع حريق على مساحة تبلغ 50 مترا، مشيرة إلى أنه تتم حاليا عملية إجلاء سكان المنزل.

المصدر: نوفوستي