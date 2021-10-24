موسكو.. فتح قضية جنائية في حادث تحطم طائرة خفيفة

أعلنت مصادر مطلعة، الأحد، أن لجنة التحقيق الروسية فتحت قضية جنائية بشأن قواعد السلامة في حادث تحطم طائرة خفيفة في منطقة "روزا" بضواحي العاصمة موسكو.

وأشارت مصادر في وزارة الطوارئ الروسية، إلى أن "طائرة ذات محرك خفيف تحطمت بالقرب من بلدة روزا بضواحي موسكو".

وأوضحت، أن "الطائرة من طراز ايروبراكت إيه 22 عالية الجناح".

ووفقا للمصادر، وقع الحادث بالقرب من قرية فاتولينو، وأن شخصين كانا على متن الطائرة لقيا مصرعهما".

وأوضحت وزارة حالات الطوارئ أن "الطائرة عالية الجناح سقطت على أراضي نادي الطيران (إيروكلاسيكا)، وبعد ذلك اندلع حريق غطى مساحة خمسة أمتار مربعة".

المصدر: "نوفوستي"