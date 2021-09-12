 
مباشر

مقتل 4 أشخاص بتحطم طائرة شرقي روسيا

أخبار روسيا

مقتل 4 أشخاص بتحطم طائرة شرقي روسيا
Mottld / Wikimedia Commons
طائرة L-410
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9vb

قتل 4 أشخاص وجرح آخرون بتحطم طائرة ركاب صغيرة في مقاطعة إركوتسك بمنطقة سيبيريا شرقي روسيا، حسب مصدر في أجهزة الطوارئ المحلية.

إقرأ المزيد
روسيا.. تحطم طائرة ركاب في مقاطعة إيركوتسك وأنباء عن ناجين
روسيا.. تحطم طائرة ركاب في مقاطعة إيركوتسك وأنباء عن ناجين

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الإخبارية عن المصدر قوله إن المعلومات الأولية تشير إلى مصرع قائد الطائرة وثلاثة ركاب.

وأشار المصدر إلى أن الطيار الثاني على قيد الحياة، وأن باقي الركاب الاثني عشر أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرة من طراز L-410 كان على متنها 14 راكبا وطاقم من شخصين هبطت اضطراريا في منطقة غابات على بعد أربعة كيلومترات عن بلدة كازاتشينسكويه في مقاطعة إركوتسك.

وأوضح مصدر في أجهز الطوارئ أن الحادث وقع لدى محاولة الطاقم الهبوط بالطائرة للمرة الثانية على التوالي في ظروف ضباب كثيف.  

ولم يستبعد الخبراء أن يكون عطل فني قد تسبب في الكارثة.

 

المصدر: "إنترفاكس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا