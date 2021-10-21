بوتين: علييف وباشينيان أبديا الحكمة السياسية بقرارهما وقف إراقة الدماء في قره باغ

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أبديا الحكمة السياسية بقرارهما وقف إراقة الدماء في إقليم قره باغ.

إقرأ المزيد

وقال بوتين خلال منتدى "فالداي" الدولي للحوار: "يجب الإشادة بالحكمة السياسية للرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني. وعلى الرغم من كل مأساوية الأحداث، تمكنا من تجاوز الظرف السياسي اللحظي واتخاذ قرار مسؤول جدا".

وأضاف: "في نهاية المطاف تمكن الرئيس علييف ورئيس الوزراء باشينيان من وقف إراقة الدماء. لكن المسألة لا تكمن في ذلك فحسب، رغم أنه لا شيء أهم من الحفاظ على حياة الناس. إلا أن هناك جوانب مهمة أخرى، تتمثل في ضرورة خلق الظروف لتسوية مستدامة في الإقليم بشكل عام".

وشدد الرئيس الروسي على أنه يتم حاليا الحفاظ على الهدوء على الرغم من حوادث منفردة تؤدي في بعض الأحيان إلى وقوع ضحايا.

المصدر: وكالات